Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Trafik Park, yarıyıl tatilinde çocukların akınına uğradı. Trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulan minikler, eğlenceli vakit geçirirken trafik bilinci de kazanıyor.

Yarıyıl tatili boyunca yoğun ilgi gören Trafik Park'ta, 5-12 yaş arası çocuklara akülü araçlarla ücretsiz sürüş imkanı sunuluyor. Parkta trafik lambaları, yaya geçitleri ve yön levhaları gibi unsurlarla oluşturulan parkurda çocuklar, gerçek trafik ortamını deneyimliyor.

450 metrekarelik alanda hizmet veren Trafik Park; çim tepeleriyle zenginleştirilmiş yapısı, sürüş parkurunun yanı sıra boyama alanları ve çeşitli etkinliklerle de çocukların ilgisini çekiyor. Aileler ise ücretsiz sunulan eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

'5-12 yaş arası çocuklara ücretsiz sürüş imkânı sunuyoruz'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Burcu Sert, Trafik Park'ta verilen hizmetlere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Trafik Parkta 5-12 yaş arası çocuklara akülü arabalarla ücretsiz trafik eğitimi veriyoruz. Parkın içerisinde üretici kadınların stantları da yer alıyor. Ara tatilde kadınlar organik oyuncaklar satıyor. Ayrıca yeme-içme stantlarımız da bulunuyor. Tüm Mersinlileri aileleriyle birlikte buraya davet ediyoruz' dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını belirten Sert, 'Tüm Mersin halkını çocuklarıyla birlikte misafir etmekten mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Veliler memnun

Trafik Parkta vakit geçiren velilerden İlknur Solak, alanın çok yönlü olduğuna dikkat çekerek, 'Daha önce de gelmiştik ve çok memnun kalmıştık. Şehir dışından gelen misafirlerimize de göstermek istedik. Yoğun olmasına rağmen her şey çok güzel. Çocuklar keyifle vakit geçiriyor' dedi.

Torununu Trafik Parka getiren Makbule Çiftçi ise 'İstanbul'dan misafir geldim. Yarıyıl tatilinde çocuklar için böyle bir alanın ücretsiz olması çok güzel. Etkinlikler de oldukça başarılı' diye konuştu.

Çocuklar hem öğrendi hem eğlendi

Trafik Parkı ilk kez ziyaret eden Emirhan Karaoğlu, 'Trafik lambalarını öğrendim. Kırmızıda duracağız, sarıda hazırlanacağız, yeşilde geçeceğiz' dedi.

9 yaşındaki Viyan Demirtaş ise parkta çok eğlendiğini söylerken, Tuğsem Tetik, 'Bez bebekler, macunlar var. Çok mutluyum, ödevleri evde bıraktım buraya koştum' ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Nursima Kılıç, 'Kırmızı ışıkta durmayı, öndeki araca yol vermeyi öğrendim. Kendimi gerçek trafikte gibi hissettim' derken, Aliyaz Yüksel de 'Arabaları sürmek için çok heyecanlıyım. Burada olmak beni mutlu ediyor' diye konuştu.