Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gezici Kütüphane Otobüsü, Sayapark AVM'de minik kitapseverlerle buluştu. Çocukların kitaplarla daha yakından tanışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında çocuklar, gezici kütüphane içerisinde yer alan birbirinden renkli ve eğitici kitapları ücretsiz olarak inceleme ve okuma fırsatı buldu. Kitaplarla keyifli vakit geçiren çocuklar, aynı zamanda kütüphane ortamını deneyimleyerek okuma alışkanlığı kazanma yolunda önemli bir adım attı.

Gezici Kütüphane Projesinin, çocukların erken yaşta kitapla buluşmasını sağlamak, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphaneleri daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Proje kapsamında farklı noktalarda düzenlenen etkinliklerle kitap sevgisinin toplumun her kesimine ulaştırılması hedefleniyor.

Sayapark AVM'de gerçekleştirilen buluşma, çocuklar kadar aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Sayapark yönetimi, çocukların gelişimine katkı sunan sosyal ve kültürel projelere destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.