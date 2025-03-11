Mersin'de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 353 adet yabancı menşeli tabanca ve çok sayıda mühimmat ile 913 adet yabancı menşelşi silah parçası ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Mersin’de Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; Polisimiz tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramada 353 adet Yabancı Menşeili Tabanca ve çok sayıda mühimmat ile, 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 3 şüpheli yakalanırken, Cumhuriyet Savcılığınca haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Halkın huzurunu kaçıranların ve ruhsatsız silah temin eden silah kaçakçılarının peşinde olduklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Sizi tek tek yakalayacağız" mesajı verdi.

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