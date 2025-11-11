Mersin’de yüksek gerilim hattı çalışması sırasında 25 metre yükseklikteki direkte mahsur kalan bir işçi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Mut ilçesi Burunköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yüksek gerilim hattı çalışmalarında görev yapan H.M., 25 metre yükseklikteki direkte çalışma esnasında mahsur kaldı. Direkte dengesini kaybederek asılı kalan ve uzun süre kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan H.M., yorgun düşmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mut İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada bölgede yerinde eğitim çalışmaları yürüten ve aynı zamanda İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Amiri olan, yüksekte çalışma ve ip teknikleri uzmanı Selçuk Polat da ekiplere destek verdi.

Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 24 metrelik merdivenli kurtarma aracıyla direğe ulaştı. Yaklaşık 40 dakikadır direkte asılı şekilde bulunan ve yarı baygın hale gelen H.M., Polat tarafından güvenli şekilde kurtarma kovasına alınarak zemine indirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından H.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.