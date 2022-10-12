Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çay ve Çilek Mahallesi’nin en önemli ana arterlerinden olan ve Bekirde Yolu olarak bilinen Abdi İpekçi Caddesi’nde, tarihi bir yol çalışması gerçekleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çay ve Çilek Mahallesi’nin en önemli ana arterlerinden olan ve Bekirde Yolu olarak bilinen Abdi İpekçi Caddesi’nde, tarihi bir yol çalışması gerçekleştiriyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nde harita mühendisi olarak görev yapan ve Abdi İpekçi Caddesi çalışmalarının kontrolörü olan Afşin Kürşat Cengiz çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Akdeniz ilçesinin önemli arterlerinden olan ve halk arasında Bekirde Yolu olarak bilinen Abdi İpekçi Caddesi’nde, yol çalışmaları çerçevesinde 850 metrelik güzergahta deforme olan asfaltlar yenilenecek. Ayrıca kaldırımlar da, özel gereksinimli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale gelecek. Çalışmalarımız, kısa süre içerisinde tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacak” dedi.

Çilek Mahalle Muhtarı Selim Tomak ise yolun yapımını yıllardır beklediklerini belirterek, “Abdi İpekçi Caddesi, diğer ismiyle Bekirde Yolu, bugüne kadar hiç kimsenin ilgilenmediği bir yoldu. Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer ve daire başkanlarımızın da ilgi ve alakaları ile belki de rüyalarımızda görebileceğimiz tarzda bir değişiklik oldu. Çünkü burası hakikaten çok kötüydü. 30-40 sene buraya ne altyapı, ne de üstyapı olarak hizmet gelmedi” diye konuştu.

Başkan Seçer’in sürekli mahallelerini ziyaret ettiğini ve yolun yapımı için verdiği sözü tuttuğunu belirten Tomak, “Vahap Başkanımız, seçildiğinden bu yana 4 seferdir benim mahalleme ziyarete geliyor. Bize, Abdi İpekçi Caddesi’nin bir prestij caddesi olacağı ile ilgili müjde verdi. Mahallemi bir bataklıktan kurtardı. İlgi ve alakalarına tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çay Mahalle Muhtarı Ahmet Akyol ise yolun eski halinden dolayı mahallenin köy görünümünde olduğunu kaydederek, “Yolun önceki hali çok kötüydü. Şimdi Çay ile Çilek Mahallesi’nin kullandığı yol, İpek Yolu gibi oldu. Büyükşehir, Çay ve Çilek Mahallesi’ni çok güzelleştirdi. Bütün halk memnun, çünkü halkın isteklerini yerine getirdi. Başkanımızın yaptığı hizmetler göz önünde. Mesela 6 ay önce bu yola girdiğiniz zaman sanki şehir değildi, ama bu asfalttan sonra artık bir şehir mahallesine benzedi” ifadelerini kullandı.