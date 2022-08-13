Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezlerinde cadde ve bulvarlarda yenileme çalışmalarının yanı sıra, kırsal bölgelerde de ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezlerinde cadde ve bulvarlarda yenileme çalışmalarının yanı sıra, kırsal bölgelerde de ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri, Tarsus’ta bağcılık, zeytincilik ve diğer tarımsal üretim faaliyetlerinin de yoğun şekilde yapıldığı Akçakocalı Mahallesi, Büyük Kösebalcı ile Çevreli mahallesi arasında kalan grup yolunda, bozuk zemin iyileştirme ve ardından kombi araçlar vasıtasıyla çift kat sathi asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Zemin bozukluğu nedeniyle şikayetlere neden olan grup yolunun 10.2 kilometrelik bölümünde serme ve sıkıştırma işlemi uygulayan ekipler, ardından sathi asfalt serimi gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, Akçakocalı Mahallesi ana yolunda da 1.6 kilometrelik çift kat sathi asfalt serim işlemi uygulandı. 2022 yaz asfalt programı çerçevesinde Tarsus’a bağlı Topçu-Özlüce grup yolu, Yüksek Mahallesi grup yolu, Ballıca-Heleke-Reşadiye mahalleleri grup yolu, Yaramış-Çatalca-Ağzıdelik mahalleleri grup yolu ve birçok noktada sathi asfalt çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla’da da Boztepe-Kisecik hattında yol yapım faaliyeti yürütüyor.

Büyük Kösebalcı Mahallesi Muhtarı Nazım Yücel, “Üniversitenin oradan Muhat köprüsüne kadar yolumuz yapıldı. Geçtiğimiz dönem yapılan parke yol, arabalarımızı bozdu. Ondan bu yana yaptırmaya çalışıyorduk. 5-6 muhtar Vahap Başkanımıza durumu ilettik. Kendisi bu sorunumuzla anında ilgilendi. İyi ki böyle çalışkan bir Başkanımız var” dedi.

Akçakocalı Mahallesi Muhtarı Ali Beyceoğlu ise su problemlerinin çözülmesinin ardından yollarının da yapılmasıyla daha mutlu olduklarını söyleyerek, “Vahap Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Grup yolumuz yapıldı, Akçakocalı merkezin yolu yapıldı. Suyla ilgili de sıkıntımız vardı, o sorunu da hallettiler. Yani çok memnunuz” ifadelerini kullandı.