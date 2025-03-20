Mersin'de Yılın Sağlık Çalışanları Teşekkür Belgelerini İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Ekici'nin elinden aldı.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesi ile Mersin'de '' Yılın Doktoru '' seçilen Erdemli Devlet Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Sibel Şahin ile “Yılın Sağlık Çalışanı” seçilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Ebe Ayşe Selçuk İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Ekici tarafından makamında kabul edilerek teşekkür belgelerini aldılar.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen kabulde Sağlık Bakanı Prof.Dr.Kemal Memişoğlu tarafından teşekkür belgesi ile taltif edilen Şahin ve Selçuk’a belgeleri İl Müdürü Ekici tarafından takdim edildi

İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Ekici kabulde Uzm.Dr.Sibel Şahin ve Sağlık Çalışanı Ebe Ayşe Selçuk'a vatandaşlara sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.