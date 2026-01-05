Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 2025 yılı boyunca kent genelinde yaklaşık 2 milyon 200 bin bitkiyi toprakla buluşturduğu, kurakçıl peyzaj, otomatik sulama ve kavşak rehabilitasyonlarıyla yeşil alanları iklim dostu uygulamalarla güçlendirdiği bildirildi.

Belediye Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca kentin yeşil alanlarını korumaya ve geliştirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü. Stratejik Eylem Planı ve Master Peyzaj Planı doğrultusunda sürdürülen uygulamalarla, kent genelinde yaklaşık 2 milyon 200 bin metrekarelik yeşil alanda bakım, onarım, yenileme, ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, yeşil alanların yalnızca oluşturulmasını değil, korunmasını ve düzenli bakımını da öncelik olarak ele aldığı çalışmalarda, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 2 milyon 200 bin bitki toprakla buluşturuldu. Parklar, bahçeler, refüjler ve kavşaklar binlerce ağaç ve rengarenk çiçeklerle daha estetik ve canlı bir görünüme kavuşturuldu. Küresel iklim değişikliği dikkate alınarak planlanan uygulamalarda, özellikle kurakçıl peyzaj çalışmalarına ağırlık verildi. Bu kapsamda il genelinde yaklaşık 80 kavşak yeniden dönüştürüldü ve rehabilite edildi. Su tasarrufunu artırmak amacıyla sulama altyapıları geliştirilerek otomatik sulama sistemlerinin oranı yüzde 60-65 seviyelerine çıkarıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 2026 yılı hedefleri doğrultusunda Kültür Park ve Atatürk Parkı'nda yapılan çalışmaların uluslararası düzeyde taçlandırılması amacıyla, 'Yeşil Bayrak' akreditasyonu için başvuru hazırlıklarına da başladı.

'Çok verimli bir çalışma dönemi geçirdik'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Vedat Doğan, 2025 yılı içerisinde çok verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade ederek, 'Stratejik Eylem Planımız çerçevesinde, daha önce hazırladığımız Master Peyzaj Planımıza sadık kalarak çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu anlamda 2 milyon 200 bin metrekarelik yeşil alanda tamir, bakım, onarım, yeşillendirme, ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarımız son derece verimli geçti. Bu yeşil alanları yapmak kadar korumak ve bakmak da çok önemli. Bu çerçevede yaklaşık 2 milyon 200 bin adet bitkiyi 2025 yılı içerisinde toprakla buluşturduk' dedi.

Küresel iklim değişikliği çerçevesinde çalışmalar yapıldığına değinen Doğan, özellikle kurakçıl peyzaj çalışmalarına ağırlık verdiklerini 2025 yılında kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Doğan, 'Bu kapsamda il genelinde yaklaşık 80 kavşağımızın yeniden dönüşümünü ve rehabilitesini sağladık. Yapmış olduğumuz çalışmalar büyük oranda memnuniyet alıyor. Bütün amacımız; vatandaşlarımızı daha yeşil ve daha temiz bir ortamda; Akdeniz'in maviliğini, Mersin'in yeşilliği ile bütünleştirmek' diye konuştu.

'2025 yılında kendi seralarımızda, çelik ve tohumlama yöntemleriyle üretimi artırdık'

Yapılan çalışmaların temelini fidanlık üretim alanlarının oluşturduğunu belirten Doğan, 2025 yılında kendi seralarında çelik ve tohumlama yöntemleriyle üretimi artırdıklarını ifade etti. İklim değişikliği doğrultusunda kurakçıl peyzaj için biyobozunur viyollerle üretim yapıldığını bu sayede su tüketiminin azaltılması, çevresel etkinin en aza indirilmesi ve daha verimli üretim hedeflendiğini vurgulayan Doğan, bu uygulamanın Türkiye'de öncü çalışmalardan biri olduğunu ve daha da geliştirileceğini söyleyerek, 'Fidanlık alanımızda bulunan atölyelerimizde kavşaklarda, refüjlerde, oyun alanlarında, parklarda kullandığımız figürleri, bankları, piknik masalarını, kamelyaları üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalarda, 1000 adet figür ve çeşitli materyal üretildi. Mersin merkezde nasıl hizmet veriyorsak, diğer ilçelerimizde de aynı hizmeti veriyoruz' ifadelerine yer verdi.

2026 yılı içerisinde Kültür Park ve Atatürk Parkı içerisinde yaptıkları çalışmaları taçlandırmak istediklerini sözlerine ekleyen Doğan, 'Bu kapsamda mavi Akdeniz'i yeşil bayrakla buluşturmak üzere, uluslararası akreditasyon firmaları tarafından verilen 'Yeşil Bayrak' almak için müracaatımız olacak' diyerek sözlerini tamamladı.