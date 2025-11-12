Mersin’de 6’ncı yılına giren ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesi, küçükbaş hayvancılıktan yem desteğine kadar birçok alanda üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmaya ve üretime destek projesi ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ 6’ncı yılında üreticilerle buluşmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden projede, Erdemli, Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerinde gerçekleştirilen dağıtımlarla üreticiler; küçükbaş hayvan, yem ve güneş paneli desteklerini aldı. Kent genelinde ilçe ilçe devam eden dağıtımlarla yüzü gülen üreticiler, kendi işini kurmanın ilk adımını atarken hayvan popülasyonuna da katkı sağlıyor.

Projenin 6’ncı yılında da yüzlerce hayvan ve tonlarca yem yetiştiricilere ulaşıyor

Proje kapsamında bu yıla kadar 300 yetiştirici 7 bin 500 küçükbaş hayvan desteği alırken, tonlarca yem dağıtımı ile üreticinin üzerindeki mali yüklerin azaltılması sağlandı. Kalkınmada dönüşümü ve verimi esas alan proje aracılığıyla dağıtılan damızlık hayvanlardan 11 bin 728 baş doğum gerçekleşti. 2025 itibarıyla yapılan dağıtımlarla ise desteklerin 360 üretici, 9 bin küçükbaş hayvan ve bin 440 ton yem miktarına ulaşması hedefleniyor. Aynı zamanda proje kapsamında sağlanan 1 yıllık aşı desteği ile üreticilerin ihtiyaçlarının her yönü göz önünde bulunduruluyor. İlçelerde gerçekleştirilen dağıtım törenleri aracılığıyla Erdemli’de 7 yetiştirici 175 küçükbaş hayvan ve 28 ton yem, Silifke’de 8 yetiştirici 200 küçükbaş hayvan ve 32 ton yem, Gülnar’da 5 yetiştirici 125 küçükbaş hayvan ve 20 ton yem, Mut’ta ise 5 yetiştirici 125 küçükbaş hayvan ve 20 ton yem alırken, 54 üretici de güneş paneli desteğinden faydalandı.

"Yetiştiricilerimizi desteklemeye devam ediyoruz"

Gülnar’da gerçekleştirilen dağıtım töreninde üreticilere hitap eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesinin, planlı ve sürdürülebilir projelerin en somut örneklerinden biri olduğunu dile getirerek, projenin başarı ile 6’ncı yılına girdiğini belirtti. Projenin kat ettiği yola dair konuşan Şahutoğlu, "2020 yılından bugüne kadar, 300 üreticimize destek verdik. Bu yıl ile beraber 360 üreticimize destek vermiş olacağız. Proje kapsamında, her yıl 60 aile olmak üzere, her bir üreticimize 24 dişi 1 erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan, 4 ton yem ve bir yıllık aşı hizmeti sunuyoruz. Üretimin girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yetiştiricilerimizi desteklemeye ve onların yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

"37,5 milyon lira Mersin Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde kaldı"

‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesi ile Mersin ve ülke ekonomisine yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvan katkısı sağlandığını hatırlatan Şahutoğlu, projenin Türkiye’de rol model alınması gerektiğini vurguladı. Projenin kendi içinde oluşturduğu verimli döngüyü anlatan Şahutoğlu, "Proje kapsamında üreticiler, ilk 2 yıl kendilerine verilen hayvanlara bakarak sürülerini büyütüyor. Ardından, sürü popülasyonuna göre belirli sayıda hayvanı belediyeye geri teslim ediyorlar. 2020 ve 2021 yıllarında her yıl bin 500 küçükbaş hayvanın tamamını Mersin Büyükşehir Belediyemiz satın aldı. 2022 yılında 550 hayvan yetişti ve bunları üreticilerimizden topladık. 2023 yılında ise bin 200 hayvanı, daha önce destek verdiğimiz yetiştiricilerden topladık, 300 tanesini satın aldık. 2024 ve 2025 yıllarında da hayvanların tamamını yine önceki yıllarda destek verilen üreticilerden temin ettik. Bugünün piyasa şartlarına göre bin 500 küçükbaş hayvan için ödenmesi gereken yaklaşık 37,5 milyon lira, Mersin Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde kalmış oldu" diye konuştu.