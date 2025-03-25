Mersin’in Tarsus ilçesinde tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Çamalan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S.’nin idaresindeki 71 plakalı tır, Tekir istikametine ilerlerken motor kısmından bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsü, dorsesi boş olan tırı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.