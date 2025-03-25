Mut ilçesine giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Ülkemizi, Atatürk’ümüzü, ay yıldızlı al bayrağımızı seviyoruz. Onun altında bir arada, 86 milyon kardeşçe yaşamayı istiyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mut ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.Mut halkının yoğun ilgi gösterdiği programda, Ramazan ayının manevi atmosferi hep birlikte yaşandı. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, masaları tek tek gezerek vatandaşları selamladı.

Programda konuşan Başkan Seçer, "Dualarım, ülkemde, bölgemde, dünyada kavga, savaş olmasın, haksızlık, adaletsizlik olmasın diye. Herkes hakkını alsın, Herkesin başını sokacağı bir yuvası olsun. Çocuklarının geçimini sağlayacağı bir işi, bir aşı olsun. Bu aziz Ramazan ayında dualarım bundan yana" dedi.

Ülkede huzurun bozulmamasını temenni eden Seçer, "Ülkemizi, Atatürk’ümüzü, ay yıldızlı al bayrağımızı seviyoruz. Onun altında bir arada, 86 milyon kardeşçe yaşamayı istiyoruz. Bizim arzumuz dileğimiz bu" diye konuştu.

Mut halkına teşekkür eden Seçer, "Bizleri burada misafir ettiniz. Mut’u seviyoruz, çalışkan Mut insanını seviyoruz. Emin olun sadece Mut için değil, tüm Mersin için iyi niyetimizle, hüsniyetimizle, uyku, gece, gündüz, hastalık, yaz, kış demeden şunu diyoruz. Allah’ım bizi vatandaşlarımıza karşı mahcup etme, yüzümüzü kara çıkartma, onların önünde başımızı öne eğdirecek günaha sokma. Bizim dualarımız bu yönde" diye konuştu.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, Vatanını en çok seven, vatanına en çok hizmet edendir. Emek, hizmet noktasında Mersin Büyükşehir Belediyemiz de hiçbir ayrım yapmadan bizlere sonuna kadar destek verdi. Başkanımız Seçer’e, Mut Belediye Başkanı olarak sizlerin adına tekrar teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Programının ardından Seçer, Mut Belediye Başkanı Orhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Orhan, Mut’a yönelik hizmetleri ve destekleri için teşekkürlerini iletti.