Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

O teröristler taksiyle gelmiş

O teröristler taksiyle gelmiş

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi’nde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, zanlıları takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, 5 kilo 197 gram kubar esrar ele geçirildi.

Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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