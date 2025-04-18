60’ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na Eskişehirli firma Yeşil Mayo sponsoru oldu.

Eskişehir Sanayi Odası 8’inci Meslek Grubunda yer alan Türkiye’nin önde gelen bisiklet üreticilerinden Korel A.Ş., Broster markası ile 60’ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yeşil mayo sponsoru ve co-sponsoru oldu. Bu önemli iş birliği, gerçekleştirilen imza töreniyle resmiyet kazandı.

Konuyla ilgili konuşan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, bisikletlerini yüzde yüz yerli sermaye ile ürettiklerini söyledi. Türkiye’nin en köklü bisiklet yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na 60. yılında destek vermekten ve bu heyecana ortak olmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını ifade eden Korkmaz, "Yeşil mayo sponsorluğu ile bu büyük organizasyonun bir parçası olmak, bisiklet sporunun ülkemizdeki geleceği ve gelişimi açısından bu değerli iş birliği bizim için çok önemli. Türkiye’de bisiklet sporunun ve kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak misyonu ile 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Yeşil Mayo sponsoru ve co-sponsoru olarak bisiklet sporuna verdiğimiz desteği bir adım öteye taşımayı hedefliyoruz" dedi.