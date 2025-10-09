Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi canlandırmak ve üreticilere yeni gelir kapıları açmak amacıyla ilk kez enginar yumrusu desteği sağladı. Silifke’de 10 üreticiye toplam 10 bin enginar yumrusu dağıtılarak bölge tarımına yeni bir soluk kazandırıldı.

Her geçen gün yeni projeleri hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yanında olarak hem tarımsal üretimi canlandırıyor hem de kırsalda kalkınmayı sağlıyor. ‘Tarım kenti Mersin’ vizyonuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, sunduğu desteklerle köyden kente göçün önüne geçerken, üreticilere alternatif gelir kaynakları da kazandırıyor.

Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez ‘Demonstrasyon Amaçlı Enginar Yumrusu Dağıtımı Projesi’ hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Silifke ilçesi Atakent Mahallesi’nde belirlenen 10 üreticiye, toplam 10 bin enginar yumrusu dağıtıldı. Çalışma ile bölgede enginar üretiminin yaygınlaştırılması, üreticilerin gelir çeşitliliğinin artırılması ve enginarın bahçe ara tarımı olarak kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

"Projemiz, kendi kendine yetebilen bir proje"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Aylin Kutlu, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticiye olan desteği artırmak amacıyla Silifke Atakent’te bulunduklarını ifade ederek, "Demonstrasyon amaçlı verilen ‘Enginar Yumrusu Projesi’ ile bölge tarımına yeni bir soluk kazandırmak için, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi’nde enginar yumrularının dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Projenin amacına da değinen Kutlu, "Parçalı ve kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi ve bahçe aralarında ara tarımın geliştirilmesi gibi amaçlarla enginar yumrularının dağıtımını gerçekleştirdik. Üreticilerimizi seçerken, yöreye uygun şartlara sahip toprağı olan ve gerçekten üretim yapmak isteyenlere özen gösterdik. Projemizin en önemli yönlerinden bir tanesi sürdürülebilirliğidir. Bu kısımda; üreticilerimize verdiğimiz enginar yumruları, her yıl yumru vererek çoğalmaktadır. 2 yıl sonra yumruların toprağa daha fazla zarar vermemesi için diğer topraklara dağıtılması gerekiyor. Dolayısıyla 2 yıl sonra alacağımız yumruları yeni üreticilerle buluşturarak, projemizin kendi kendine yetebilen bir proje olmasını hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

"Mersin tarımına yeni bir soluk getirmeyi planlıyoruz"

Bölge sakinlerinden gelen talep üzerine harekete geçtiklerini sözlerine ekleyen Kutlu, "Projemiz ile Mersin tarımına yeni bir soluk getirmeyi planladık. Üreticilerin ‘enginar yumrusu bulamıyoruz’ talepleri üzerine araştırmalar yaparak enginar yumrularına ulaştık ve üreticilerimizle buluşturduk. Sonrasında da ‘Neden İzmir Urla’dan sonra Silifke Atakent’te enginar yumruları çoğalmasın?’ diyerek projemizi başlattık" diye konuştu.