Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki trafik yoğunluğunu 'Akıllı Kavşak' uygulamasıyla hafifletiliyor. En işlek kavşaklardan birinde gerçekleştirilen çalışmayla, trafik akışında yaklaşık yüzde 40 oranında verimlilik sağlandığı bildirildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Okan Merkezi Bulvarı'ndaki Sayapark Kavşağı'nda trafiği rahatlatmak amacıyla Akıllı Kavşak uygulamasını hayata geçirdi. Çalışma kapsamında, dönel kavşak tamamen kaldırılarak, Akıllı Kavşak modeli tamamlandı. Araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgede 48 saatte tamamlanan çalışma neticesinde, kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinde yaşanan yoğun trafik sıkışıklığı önemli oranda giderildi. Planlanandan daha erken sürede bitirilen Akıllı Kavşak projesi 4 yönden gelen araç yoğunluğunu azaltarak, trafik akışının hızlanmasını sağlıyor. Raylı sistemle entegre olarak yapılacak katlı kavşak uygulaması hayata geçirilene kadar trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan çalışmayla, trafik akışında yaklaşık yüzde 40 oranında verimlilik sağlanacak. Akıllı kavşak sistemlerinin, ilerleyen dönemde daha fazla bölgede uygulanarak, şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.



"Trafik ışık süresi, araç yoğunluğuna göre ayarlanıyor"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinde görevli Mert Can Adanur, gerçekleştirdikleri çalışma hakkında bilgi vererek, "Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleriyle ortak yürütülen çalışma 48 saatte tamamlandı. Burası merkezi bir yer olduğu için kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinde çok fazla trafik yoğunluğu mevcuttu. Bu sebeple Akıllı Kavşak projesi yapıldı. Çalışma sayesinde, trafik akışında yüzde 40 oranında verim sağlandı" dedi.

Akıllı Kavşakların, araç yoğunluğunu hesaplayarak çalıştığını anlatan Adanur, "Araç yoğunluğu, ışıkta biriken araç sayısına göre belli bir süre hesaplanır. Bu süre sayesinde, ışıkta bekleyen araç sayısını en kısa sürede azaltma yönüne gidilir. Trafik ışık süresi, araç yoğunluğuna göre ayarlanıyor. Örneğin batı istikametinden gelen araçları, en kısa sürede doğuya veya diğer arterlere aktarmak amacıyla süre hesaplaması yapılıyor. Bu süre hesaplaması sayesinde sistem, araç yoğunluğunu kavşaktan alıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA