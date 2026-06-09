Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Tarihi Kilikya Yolunun 10'uncu etap yürüyüşünde 90 doğasever, Uzuncaburç-Sumakalanı arasındaki 6,5 kilometrelik parkurda tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir deneyim yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede doğa yürüyüşü tutkunlarının gözdesi haline gelen Tarihi Kilikya Yolunun 10'uncu etap yürüyüşü gerçekleştirildi. Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte katılımcılar, Mersin'in eşsiz doğal güzellikleri ve zengin tarihi mirası arasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Tarihi Kilikya Yolunun Olba-Uzuncaburç-Sumakalanı-Keşlitürkmenli parkurunun bir bölümünü oluşturan Uzuncaburç-Sumakalanı etabında gerçekleşen yürüyüşte, 90 kişilik grup 6,5 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar tarih ve doğanın iç içe geçtiği rotada keyifli anlar yaşarken, bölgenin kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Yürüyüş boyunca tarihi Roma yollarından geçen doğaseverler, antik dönemin izlerini taşıyan güzergahta geçmişe yolculuk yaptı. Katılımcılar ayrıca Uzuncaburç Antik Kentinde yer alan tarihi yapıları ve görkemli sütunları inceleyerek, bölgenin tarihi dokusunu keşfetti.

'Tarihi Kilikya Yolu yürüyüşlerimizin 10.'sunu gerçekleştirdik'

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan Antrenör Mustafa İslam Erişik, 550 kilometrelik tarihi Kilikya Yolunun tanıtım yürüyüşlerinin 10'uncusunu düzenlediklerini ifade ederek, 'Yürüyüşümüz Olba-Uzuncaburç-Sumakalanı-Keşlitürkmenli parkurunun, yaklaşık 6,5 kilometresini kapsayan Uzuncaburç Sumakalanı arasında gerçekleşti. Vatandaşlar memnun bir şekilde buradan ayrılıyor. Aralık ayına kadar, yaz dönemi haricinde hemen hemen her hafta yürünecek 18 etap var. Herkesi yürüyüşlerimize davet ediyoruz' dedi.

'İnsan yürürken kendini farklı bir ortamda hissediyor'

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Çağan Yıldıran, Büyükşehir Belediyesinin duyurularını takip ederek katıldığını kaydederek, 'Son derece güzel bir yürüyüş yolu. Tanıtım konusunda gerçekten faydalı bir yürüyüş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' diye konuştu. Yürüyüş rotasından da bahseden Yıldıran, 'Roma döneminin çok güzel eserleri var. İnsan kendini gerçekten farklı bir ortamda, atmosferde hissediyor. Herkese tavsiye ederim. Gelsinler, yürüsünler bu yollarda. Son derece keyifli bir yolculuktu' ifadelerini kullandı.