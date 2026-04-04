Mersin'in Anamur ilçesinde sigara kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde düzenlenen baskınlarda 7 bin 740 adeti doldurulmuş 13 bin 340 adet makaron ile 12 kilogram tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Silifke KOM Büro Amirliği ekipleri sigara kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüpheli belirlenerek iş yerlerine baskın gerçekleştirildi. İş yerleriyle bir araçta yapılan aramada 12 kilogram nargile tütünü ile 7 bin 740 adeti doldurulmuş 13 bin 340 adet makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.