Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, ’20 Eylül Dünya Kemik İliği Bağış Günü’ kapsamında düzenlenen etkinlikte, sağlık personeli kök hücre bağışının önemine dikkat çekti, ardından onlarca çalışan kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nün destekleri ile Mersin Şehir Hastanesi, Türk Kızılay’ı, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, uzmanlar tarafından sağlık personeline kök hücre bağışının önemi anlatıldı. Toplantının ardından hastane çalışanları kan ve kök hücre bağışı için sıraya girdi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, kök hücre bağışının sadece tıbbi değil, insani bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, "Aslında hepimiz sadece bir bağıştan ziyade bir kök hücreye bağış yaparak bir çocuğun gelişmesi, bir ebeveynin, annenin ya da babanın evladına sarılabilmesi ya da bir gencimizin hayata biraz daha tutunabilmesi, hayallerine bir adım yaklaşmasıyla ilgili bir konu. Sadece bir bağış, bir kan, bir kök hücre olarak düşünmemek lazım. Ve geleceğimizi de inşa edecek gençlerimize bir şans vermek adına bu konuyu değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Aslında hepimiz bu umutların bir parçasıyız. Bizleri de topluma veya genel toplumun diğer parçalarına örnek olmak adına herkesi hem kan hem de kök hücre bağışıyla ilgili destek olmaya davet ediyorum" dedi.

"Her bağışçı bir kahramandır"

Etkinlikte konuşan Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Aydan Akdeniz, her yıl binlerce hastanın uygun kök hücre bağışçısı bulunamadığı için hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Bir çocuğun oyun oynaması, bir annenin evladına kavuşması ya da bir gencin hayallerine ulaşması için bir şans verebilirsiniz. Aslında her bağışçı bir kahramandır" ifadelerini kullandı.

"Umuyorum ki yine bir hayata dokunurum"

Hastane Destek Hizmetleri Operasyon Müdürü Kutsiye Kalan ise 2015 yılında verdiği numunenin 2018’de bir hastayla eşleştiğini, gönüllü olarak bağışçı olduğunu ve aşılanma süreci sonrası damar yoluyla kök hücre verdiğini belirterek, "Herhangi bir sağlık problemi yaşamadım. Bakanlık tarafından takip sürecim tamamlandı. Şu an ikinci kez bağışçı olabilmek için bekliyorum. Umuyorum ki yine bir hayata dokunurum" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, kök hücre bağışının sadece birkaç saat süren bir işlemle bir hayat kurtarabileceğini vurgularken, toplumun her kesimini bu dayanışmaya katılmaya davet etti.