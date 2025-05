Mersin’de, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlara güvenli, sağlıklı ve doğal bir yaşam alanı sunmak için kurulan ’Patiköy Doğal Yaşam Alanı ve Sahiplendirme Merkezi’ hizmete açıldı. ’Yaşasın Patili Dostlar’ sloganıyla 30 dönümlük alanda açılan Patiköy’de şu anda 695 köpeğin bulunduğu bildirildi.

Toroslar Çamlıdere Mahallesi’ndeki Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı içerinde yer alan ’Patiköy Doğal Yaşam Alanı ve Sahiplendirme Merkezi’ hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve hayvanseverler tarafından açılışı gerçekleştirilen merkez ile sahipsiz hayvanlara güvenli, sağlıklı ve doğal bir yaşam alanı sunuluyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan merkez, sokaktaki hayvanlar için barınmadan öte bir yaşam alanı sunuyor.

"Mersin’de 2014’ten bu yana 33 bin 300 köpek kısırlaştırıldı"

Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, hem şehirdeki mevcut sokak hayvanları durumuna dair veriler paylaştı, hem de yeni yasal düzenlemelere dikkat çekti. Mersin’de 2014’ten bu yana 33 bin 300 köpeğin kısırlaştırıldığını belirten Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak bütün vatandaşları memnun edecek çalışmalar içerisinde olduklarını ifade etti. 2 Ağustos’ta yürürlüğe giren yeni yasaya da değinen Seçer, artık kısırlaştırılan köpeklerin sokaklara geri bırakılmadığını, bunun yerine doğal yaşam alanlarında ya da sahiplendirilerek hayatlarına devam edeceklerini hatırlattı. Seçer, "Patiköy Doğal Yaşam Alanı ve Sahiplendirme Merkezi’nde can dostlarımızın doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmelerini sağlayacağız ya da onları sahiplendireceğiz" dedi.

Yeni düzenlemenin uygulanmasında kamu kurumlarının ve vatandaşların iş birliğinin önemine de dikkat çeken Seçer, "Bu noktada başta belediyeler olmak üzere kamunun tüm kurumlarının ve vatandaşlarımızın iş birliğine ihtiyacımız var. Tüm vatandaşlarımızı can dostlarımıza katkıya, onları sahiplenmeye davet etmek istiyorum" diye konuştu.

"781 hayvanı sahiplendirdik"

’Yaşamı Sahiplen, Destek Büyükşehir’den’ kampanyası ile vatandaşlara ’sahiplen.mersin.bel.tr’ adresi üzerinden sahiplendirme imkanı sunduklarını hatırlatan Seçer, Büyükşehir Belediyesinden sahiplenilen hayvanlar için ücretsiz mama, aşı ve parazit uygulamaları gibi çeşitli destekler verdiklerini kaydetti. Kampanyaya destek sunan Mersin Veteriner Hekimler Odası’na teşekkür eden Seçer, odanın Büyükşehir Belediyesinden sahiplenilmiş hayvanlara yaptıkları hizmetlere yüzde 25 indirim uyguladıklarını belirtti.

Kendilerine destek olmak isteyen vatandaşlara ’birizberaberiz.org’ adresini işaret eden Seçer, "Vatandaşlarımız kulübe, kuru mama, kısırlaştırma desteği yapabilirler"diye konuştu. Kampanyanın başladığı günden bu yana 71’i kurum ve kuruluşlar tarafından olmak üzere toplam 781 hayvanı sahiplendirdiklerini vurgulayan Seçer, pelet mama yapımı için büyük yemekhanesi olan kurum ve kuruluşlardan artan yemeklerin Büyükşehir Belediyesine verilmesini istedi.

"3 bine yakın can dostumuza yaşam alanı sunacağız"

Patiköy hakkında bilgi veren Seçer, "Burada kafeterya, yavru, küçük ve büyük ırk köpek bölümleri, koruma amaçlı köpek ve kedi alanları, köpek gezdirme alanı mevcut. 30 dönüm alanda köpekler ırk, mizaç ve büyüklüğe göre yerleştiriliyor. 8 bölüme ayrılmış, otomatik yemlik, suluk, sürekli mama ve temiz su sağlama ünitelerimizin hepsi mükemmel bir şekilde yapıldı. Her bölümde serinlemeye yönelik havuzlar inşa edildi. Şu anda 695 can dostumuz var. Bu sayı her geçen gün artacak ve 3 bine yakın can dostumuza yaşam alanı sunacağız. Merkezde Engelsiz Doğal Yaşam Alanı da var. Bu alan, yaşlı ve engelli köpekler için 4 bölümden oluşuyor. Her bölüm 144 metrekare ve 12-14 arasında can dost orada yaşam şansı buluyor" şeklinde konuştu.

"Mersin’in Türkiye’ye örnek bir şehir olmasını istiyoruz"

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’na da katıldığını kaydeden Seçer, konuya çok önem verdiğini vurgulayarak, "Valimiz de, ben de bu konuyu çok önemsiyoruz. Mersin’in bu anlamda Türkiye’ye örnek bir şehir olmasını istiyoruz. Bu nedenle aslında bu çalışmalar içerisinde ilçe belediyelerimizin de bizlerin de karşılaştıkları bazı geçici sıkıntıları aşma noktasında iş birliği yapmaya açığız. Valimiz de bu konuda bize yardımcı oluyor. Her zaman mottomuz şu; ‘herkesin, her canlının belediye başkanıyız" ifadelerini kullandı.

Patiköy’ün bir bakımevi olmaktan ziyade bir yaşam alanı olduğunu anlatan Seçer, "Patiköy diğer belediyelerimize de güzel bir örnek olacak. Engelsiz Patiköy’ü de çok önemsiyorum. Bu çok önemli bir ayrıntı. Nasıl şehirde özel bireyler için engelsiz bir Mersin oluşturmaya çalışıyorsak; can dostlarımıza da engelsiz bir yaşam alanı sunuyoruz"diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, protokol üyeleri ve hayvanseverlerle açılışını gerçekleştirdiği merkezi gezdi.