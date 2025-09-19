Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tali yoldan Silifke istikametine giden 33 EP 302 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 33 VA 416 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.