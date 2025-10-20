Mersin Büyükşehir Belediyesinin 0-72 ay arası Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konan çocuklara hizmet veren Otizm Aile Danışma Merkezi, iki yılda yüzlerce aileye umut oldu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 0-72 ay arası Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konan çocuklara hizmet veren ‘Otizm Aile Danışma Merkezi’, açılmasının üzerinden geçen 2 yılda yüzlerce aileye umut oldu. Tamamen ücretsiz hizmet veren merkez; 2 yıl içinde 250’den fazla çocuğa ulaşarak, toplamda 12 bini aşkın seans gerçekleştirdi. Bu seansların yaklaşık 8 bini özel eğitim, 3 bini duyu bütünleme ve 1500’ü psikososyal destek alanlarında verildi.

Otizmli çocukların gelişim süreçlerine çok yönlü destek sağlayan merkezde; alanında uzman psikologlar, eğitimciler ve terapistler görev yapıyor. Sosyal, zihinsel ve motor becerilerin gelişimine yönelik bireysel çalışmaların yanı sıra, çocukların bir arada öğrenme ve sosyalleşme becerilerini güçlendiren grup eğitimleri ve bahçe aktiviteleri de düzenleniyor. Otizmli çocukların; merkezde aldıkları eğitim sayesinde yaşam kalitesi artıyor, sosyal hayata katılımı daha da kolaylaşıyor.

"2 yıl boyunca, 250’den fazla çocuğumuza 12 binden fazla seans verdik"

Otizm Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Bilge Yıldırım, merkezin 2 yıldır hizmet verdiğini ve bu sürede 250’den fazla çocuğu ağırladıklarını belirterek, "Bu kapsamda yaklaşık 12 binden fazla seans verdik. Bu 12 bin seansın 3 bin kadarı duyu bütünleme, 1500 kadarı psikososyal destek ve 8 bin kadarı da özel eğitim. Aynı zamanda bahçe aktivitelerimiz ve grup eğitimimiz de var. Ailelerimizi de desteklemek amacıyla kurduğumuz anne-baba destek çemberlerimiz de mevcut. Başvuran ailelerimiz ve çocuklarımız bütün hizmetlerimizden ücretsiz faydalanabiliyorlar" dedi.

Ailelerin kendilerine yaptıkları dönüşlerde, merkez sayesinde çocuklarında çok fazla ilerleme olduğunu söylediklerini kaydeden Yıldırım, "Bizim buradaki sistemimiz dikkat ve denetim içeriyor. Çocukların bütün programlarına hem süpervizörümüzle karar veriyor hem de bir değerlendirme uyguluyoruz. Bu değerlendirme sonucunda aylık ve yıllık olarak, çocuklardaki ilerlemeyi somut bir şekilde görüyoruz. O yüzden ailelerimiz çok memnun. Merkezimize 0-72 ay arasındaki otizm tanılı tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımız hem duyu bütünlemeden, hem özel eğitimden hem de buradaki psikososyal destekten tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabilirler" ifadelerine yer verdi.