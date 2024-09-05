Mersin’in Mut ilçesinde orman suçlarıyla mücadele kapsamında Sertavul kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğünce ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması, orman suçu ve suçla mücadelede etkinlik sağlamak, koruma-kontrol faaliyetlerini artırmak, usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla İlçe Jandarma Ekipleri eşliğinde denetim yapıldı. Gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında, orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü ve diğer şüpheli araçlarda önleme araması yapıldı.

Mut Orman İşletme Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleriyle farklı noktalarda gerçekleştiren önleme ve arama uygulamaların devam edileceği bildirildi.