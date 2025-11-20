Mersin’de Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) destekleriyle bu yıl 214 aileye yüzde 20 hibeli, sıfır faizli toplam 90 milyon TL’yi aşan kaynak sağlandığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğü, orman köylülerinin ekonomik olarak güçlendirilmesi ve yerinde kalkınmasının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarla bölge halkına önemli destek vermeye devam ettiği belirtildi. 2003-2025 yılları arasında toplam 7 bin 238 aileye, güncel değerlerle 1 milyar 565 milyon 725 bin TL tutarında finansman sağlandığı aktarıldı. 2025 yılı programı kapsamında ise 9 Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında 214 aileye yönelik projelerin hayata geçirildiği kaydedildi. Ailelere 3 ila 7 yıl geri ödemeli olmak üzere 72 milyon 772 bin 800 TL kredi ile 18 milyon 193 bin 200 TL hibe verildiği yıl içinde toplam 90 milyon 966 bin TL tutarında yüzde 20 hibeli, sıfır faizli ORKÖY desteği ulaştırıldığı açıklandı.

Desteklerin, 95 aileye süt koyunculuğu, 34 aileye süt sığırcılığı, 15 aileye erik serası, 6 aileye motorlu testere, 4 aileye tambur, 23 aileye traktör, 1 aileye kabuk soyma makinesi, 6 aileye plastik sera ve 30 aileye çatı tipi güneş enerjisi sistemi şeklinde dağıtıldığı da ifade edildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, üretim mekanizasyon kredileriyle verilen traktörlerin üretim faaliyetlerinde önemli ölçüde verimlilik sağladığı, insan gücüyle yapılamayan işlerin kısa sürede ve daha etkin biçimde gerçekleştirildiği de dile getirildi.