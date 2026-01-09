Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı organik tarım sertifikasyon desteği sayesinde üreticiler kimyasal gübre ve ilaçlardan uzak, çevreye duyarlı üretim yaparken, hem ürünlerin kalitesi artıyor hem de tarımsal üretim sürdürülebilir hale geliyor.

Çevresel kirlilik oluşturan ve ekolojik dengeyi tehdit eden kimyasal tarım ilaçlarına ve kimyasal gübrelere karşı organik tarımı desteklemek için çalışmalarına hız veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Organik Tarım Sertifikasyon Desteği' projesiyle ile tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir olmasını garanti altına alıyor. Bu kapsamda, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 2021 yılında başlatılan proje kapsamında 'Organik Tarım Sertifikasyon Desteği' alan üreticiler, hem organik tarım hakkında bilgi sahibi oluyor hem de tarlalarında endüstriyel ham madde kullanımının önüne geçerek, doğa dostu üretimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

Organik Tarım Sertifikasyon Desteği üreticinin yüzünü güldürüyor

Üretimin artırılması ve daha kaliteli ürünlerin elde edilmesi amacıyla çalışmalarına devam eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal kalkınmayla birlikte doğa dostu projelerinde de örnek gösteriliyor. Üreticiler süreç ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği gereğince denetimlere, toprak ve ürünleri de gerekli analizlere tabi tutuluyor. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşça denetimleri gerçekleştirilen üreticiler uygunluk raporları sonucunda verilen sertifikalar ile üretimlerini sürdürerek, değerlenen organik ürünleri ile kazançlarını da artırıyor. Proje kapsamında; Silifke ilçesi Gündüzler Mahallesi'nde 'Organik Tarım Sertifikasyon Desteği' alan üreticilere, gereken aşamaları tamamlamalarının ardından düzenlenen tören ile sertifikaları teslim edildi.

Gündüzler Mahallesi'nde gerçekleşen sertifika dağıtım törenine üreticiler ve mahalle sakinleri katıldı. Eğitimlerde organik tarımı her yönüyle öğrenen ve bilinçlenen üreticiler; bölgede üretilen üzüm, badem, zeytin, antepfıstığı ve elma gibi ürünlerin değerlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çevresel kirliliğin ve ilaç kalıntısının önüne geçmenin öneminin bilinci ile üretim yapan çiftçiler, sertifikalarını teslim almanın mutluluğunu yaşadı.

'2021 yılından bu yana 465 üreticiye 470 adet organik tarım süreci sertifikası verdik'

Projenin kapsamına dair bilgiler vererek, çevresel kirliliğin ekolojik dengeyi tehdit ettiğini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, canlıların geleceğinin risk altında olduğunu vurguladı. Pestisit kalıntılarına ve sentetik gübre kullanımına dikkat çeken Durmaz, 'Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, bu maddelerin kullanımını en aza indirerek, güvenilir tarım yapılmasını amaçlıyoruz. Proje kapsamında, organik tarım üreticilerine eğitim verilmesi ve sertifika alınma aşamasında destek sağlanması amaçlandı. Organik tarım yapmak isteyen üreticiler 3 yıllık bir sürece tabi tutularak, uygunluk durumlarına göre sertifikalandırılıyor' dedi.

Projenin hayata geçirildiği 2021 yılından bu yana 465 üreticiye Organik Tarım Mevzuatı'na uygun olarak, bulundukları sürece göre sertifikalarını verdiklerini dile getiren Durmaz, 2025 yılında ise, Anamur, Bozyazı, Mut, Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinin muhtelif mahallelerinde, 77 kişinin üzerine kayıtlı toplam 82 parselde sertifikalandırma işlemi yapıldığını belirtti. Gündüzler Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerin de başarıyla tamamlandığını sözlerine ekleyen Durmaz, 'Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak; organik tarımın tanıtımı, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla başlattığımız proje, önümüzdeki yıllarda da devam edecek' ifadelerini kullandı.