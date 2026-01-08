Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 21 kurs merkeziyle LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 bin 600 öğrenciye ücretsiz eğitim, deneme sınavı, kaynak kitap ve yemek desteği sunduğu ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 21 kurs merkeziyle, 8 bin 600 öğrenciye ücretsiz sınava hazırlık hizmeti sunmaya devam ettiği belirtildi. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için hayata geçirilen bu kapsamlı destek programının, sınav sürecinin başından sonuna kadar öğrencilerin yanında olduğu da kaydedildi. Belediyeye bağlı kurs merkezlerinde öğrencilerin, verilen akademik eğitimin yanı sıra, düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla da sınav atmosferini deneyimleme imkanı bulduğuna dikkat çekildi.Sınav hazırlık sürecini sadece derslerle sınırlı tutmayan belediyenin öğrencilere konu anlatımlı föyler ve testlerden oluşan kaynak kitap desteği de sunduğu aktarıldı. Düzenli yapılan veli ziyaretleri sayesinde ise öğrencilerin durumunun yakından takip edildiği, ailelerinde sınav süreci ve öğrencinin gidişatı hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

'İl genelinde 8 bin 600 öğrenci faydalanıyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Akdeniz Şubesi Sorumlusu ve Tarih Öğretmeni Meriç Akmanlar Güler, 'Anamur'dan Tarsus'a kadar 21 kurs merkezimizden, toplam 8 bin 600 öğrenci ücretsiz faydalanıyor. Sınavlara hazırlık sürecimizde deneme sınavları, kaynak kitap dağıtımı, birebir etütler ve sınav sonrasındaki konu analizleri ile birlikte, öğrencilerimizin hem LGS hem de YKS hazırlık süreçlerini destekliyoruz' dedi.

Sınavlara 5-6 aylık bir süre kaldığını kaydeden Güler, 'Eğitim hizmetlerimiz 5, 6, 7, 8, 11 ve 12. sınıflarımız için devam ediyor. Ortaokul gruplarımıza her gün öğle yemeği ikramında bulunuyoruz. Böylece öğrencilerimiz karnı tok bir şekilde derslerine ve okuluna gidebiliyor. Bu da hem aile bütçesine, hem de çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerine büyük bir katkı sağlıyor' diye konuştu.

Öğrencilere, bilgi yarışmaları, mesleki tanıtım seminerleri, lise ve üniversite tanıtım gezileri olmak üzere motivasyonlarını artırıcı etkinlikler planladıklarını da sözlerine ekleyen Güler, 'Ev ziyaretlerimiz de tüm kurs merkezlerinde hız kesmeden sürüyor. Velilerimize yapmış olduğumuz ziyaretlerimizle ilgili de olumlu geri dönüşler alıyoruz' ifadelerini kullandı.