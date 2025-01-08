Mersin’de, orman yangınlarıyla mücadele konusunda köylüleri bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Erdemli, Silifke ve Mut Orman İşletme Müdürlüklerinde orman köylülerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yangını söndürmek kadar yangın öncesi yapılacak önleme çalışmalarının da büyük önem taşıdığı belirtilen toplantıda, yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için alınması gereken tedbirler ve yangınlarla mücadelede etkili yöntemler anlatıldı. Köylülere, yangınla mücadelede kullanılan ekipmanlar tanıtılarak, yangın söndürme teknikleri de gösterildi.

Toplantıya Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, işletme müdürleri, şefler, orman muhafaza memurları, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.