Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce Anamur ilçesine bağlı Ovabaşı Mahallesi’nde köylülere yönelik orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Köylüler, yangın öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirildi.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köy kahvesinde gerçekleştirilen tanıtıcı ve önleyici toplantıda, orman varlığı ile yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcılara, ormanlarla iç içe olan köy ve mahallelerde, yangın veya duman görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yapılması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, muhtarların, belediye ve orman işletmesinden temin edilen su tanklarını, eksiksiz şekilde hazırlıklaması gerektiği kaydedildi.

Anız ve bahçe atıklarının yakılmasının tehlikesine dikkat çekilen toplantıda, evlerin etrafına odun, saman gibi yanıcı maddeler konulmaması, bahçelerin temiz tutulması, köydeki enerji nakil hatlarına dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.