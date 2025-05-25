Mersin Anamur İlçe Müftülüğü Yunus Emre 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için düzenlenen yıl sonu programı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan ve İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa İsmet Keskin ile din görevlileri, daire personeli, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Salona Mehter Takımı gösterisi ile giren Yunus Emre 4-6 Yaş Cennet Kuşları öğrencileri izleyen davetlilerden büyük beğeni aldı.

Program, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Kur’an kurslarının önemine değinerek, minik öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği gayret ve başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fidan, "Açıldıkları günden bu yana 4-6 yaş Kur’an kurslarımıza Anamur halkı tarafından gösterilen teveccühten oldukça memnunuz. Geri dönüşlerde olumlu. 4-6 yaş Kur’an kurslarımız, velilerimizin de büyük gayretleriyle gün geçtikçe daha iyi bir konuma gelmektedir. Bu kurslarımızda öğrenciler, yaşlarına uygun dini bilgileri, öz bakım becerilerini ve okul öncesi temel kavramlarını eğlenerek öğreniyorlar. Ailelerimizin desteği, hocalarımızın gayreti ile bir eğitim döneminin daha sonuna geldik. Velilerimizi, hocalarımızı, öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" dedi

Minik öğrenciler, sunumlarıyla katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı

Öğrenciler tarafından okunan sureler, dualar, İstiklal Marşı, Kudüs rondu, gelin kaynana draması, bayrak şiiri, slayt gösterisi, saygı rondu, 7 bölge 7 oyun gibi çeşitli etkinliklerle devam eden program, hem veliler hem de protokol üyeleri tarafından ilgiyle takip edildi. Programın sonunda öğrencilere hediye takdimi yapılarak onların mutluluğuna ortak olundu.