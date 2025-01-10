Mersin'de kentin dört bir yanı rengarenk çiçeklerle donatılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca, 2024 yılında da parklar, bahçeler ve refüjleri binlerce ağaç ve rengarenk çiçeklerle süsledi.

2024 yılı boyunca Mersin’de yaklaşık 3 bin 200 ağaç dikimi yapılırken, 950 bin çalı grubu ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca, 1 milyon 900 bin mevsimlik bitki ile Mersin’in renkleri çoğaldı. 2024 yılının en önemli çalışmalarından biri de özellikle refüj sulama sistemleri oldu. 50 kilometrelik refüj boyunca otomatik sulama sistemleri devreye alındı. Bu sayede bitkilerin ihtiyaç duyduğu miktarda su verilerek su tasarrufu sağlandı ve bitkilerin daha sağlıklı gelişimi desteklendi.

Büyükşehir Belediyesi, 2024’teki bu başarılı çalışmalarını 2025 yılı boyunca da sürdürmeyi hedefliyor. Park ve Bahçeler Dairesine bağlı ekipler; Mersin’in 13 ilçesinde gerçekleştireceği benzer projelerle, kentin yeşil alanlarını daha da genişletmeyi hedefliyor.



"2024’de Peyzaj Master Planı çerçevesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdik”

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Vedat Doğan, 2024 yılı boyunca Peyzaj Master Planı çerçevesinde ve Stratejik Plan doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatarak, “Çalışmalardan en önemlileri; bitkilendirme, ağaçlandırma çalışmaları, sulama sistemlerinin kurulması, bitki bakım, onarım ve atölye çalışmalarıdır. 2024 yılı içerisinde en önemli husus, özellikle refüj sulama sistemlerinin tamamlanması olmuştur. Bu kapsamda refüjlerde daha önce arazözlerle yapılan ve vahşi sulama olarak tabir edilen sulama sistemlerinden, otomatik sulama sistemlerine geçiş yapılmıştır. Yaklaşık 50 kilometrelik refüjlerde otomatik sulama sistemi kurulmuştur. 67 adet açılan dikey ve yatay sondajlama çalışmaları neticesinde otomatik sulamaya geçilmiştir” dedi.

Yıl boyunca Mersin’de ağaçlandırma çalışmalarına da önem verdiklerini belirten Doğan, “2024 yılı içerisinde yaklaşık 3 bin 200 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi. Yine sorumluluk alanlarımızda bulunan park, bahçe, refüj ve kavşaklarda 950 bin çalı grubu bitkilerin ekimini ve peyzaj çalışmasını yaptık. Görselliği yüksek ve çevresel düzenlemelere etkisi olan yaklaşık 1 milyon 900 bin mevsimlik bitki dikimi gerçekleştirildi” diye konuştu.



“Geçen yıl yaptığımız başarılı çalışmalar, 2025 yılında da artarak devam edecek”

Tema Park ile 68’liler Ormanında yapılan yenileme ve düzenleme çalışmasının ardından vatandaşların kullanımına yeniden açıldığından söz eden Doğan, yaklaşık 17 bin metrekarelik alanda yer alan Hobi Park’ın da büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin kendi seralarında bitki üretim ve bakım çalışmalarına ağırlık verildiğini, atölyelerde yıl boyunca bin 400 adet kamelya ve bank üretildiğini aktaran Doğan, çeşitli kamu kurumları veya okullardan gelen talepleri de karşıladıklarını belirtti. Doğan, “Sorumluluk alanlarımızda bulunan park, yeşil alan, refüj ve kavşaklarda bitki korumaya yönelik çalışmalar ile ilaçlama ve gübreleme çalışmalarımız da devam ediyor. 2024 yılında yaptığımız bu başarılı çalışmalar, 2025 yılında da artarak devam edecek” dedi.