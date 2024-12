Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava şartlarına karşı il genelinde hazırlıklarını tamamladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler, 13 ilçede, özellikle yüksek kesimlerde etkili olabilecek kar yağışına karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre görev başında bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava şartlarına karşı önlemlerini aldı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 13 kar küreme ve tuzlama aracı, greyder, dozer, ekskavatör ve kazı yükleyici iş makineleri ile müdahale çalışmalarını sürdürecek. Ekipler, kent genelinde yüksek kesimlerde karla kaplanan yolları temizleyerek, ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçecek. Yolda kalan veya herhangi bir tehlike ile karşılaşan vatandaşların imdadına yetişmek için ekipler, her an teyakkuzda bekliyor. TEKSİN uygulaması üzerinden gelen tüm ihbarlara hızlı bir şekilde müdahale edecek olan ekipler, yoğun yağışlarda yolları açmak ve vatandaşlara ulaşmak için her türlü önlemi alarak, Mersin’de ulaşımın güvenli bir şekilde devam etmesini sağlayacak.

"Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman, karla mücadele ekiplerinin hazırlıklarını tamamlayarak, Mersinliler için görev başında olduklarını belirtti. Ataman, "Önümüzdeki günlerde yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve kesintisiz ulaşım sağlaması adına 7/24 memnuniyetle çalışacağız" dedi.

Ekiplerin, 13 ilçede bir tehlike anında vatandaşların imdadına yetişeceğini vurgulayan Ataman, "Vahap Başkanımız göreve geldiğinde 1 adet olan kar küreme ve tuzlama araç sayısı şu an 13’e çıktı. 13 ilçemizdeki yüksek rakımlı kesimlerde bu araçları kullanabiliyoruz. Ayrıca karla mücadele için greyder, dozer, ekskavatör ve kazı yükleyicilerimiz de yeterli sayıda. Kısacası karla mücadeleye, ekip ve ekipman olarak hazır durumdayız" diye konuştu.

"3 Mobil Yaşam Otobüsü’nü faaliyete aldık"

Ataman, 3 Mobil Yaşam Otobüsü’nü de faaliyete aldıklarını ifade ederek, "Mobil yaşam otobüslerimizde, 12 kişilik personelin ve mağdur olan vatandaşların konaklamasına yönelik yatak, dinlenme alanı, televizyon, duş ve tuvalet bulunuyor. Bu araçlar, vatandaşlara ilk müdahalenin yapılabilmesi ve gidilen yerlerde personelin konaklayabilmesi adına inanılmaz bir kolaylık sağlıyor" dedi.