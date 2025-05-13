Mersin Armoni Mısralar Kültür ve Musiki Derneği Korosu, kuruluşunun birinci yılında müzikseverlere unutulmaz bir Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde halka açık olarak ücretsiz düzenlenen konserde hüzzam, nihavent, muhayyer kürdi eserleri de yer aldı. Mersin Klasik Türk Müziği Korosu Devlet Sanatçısı Şef Güney Özdemir yönetimindeki koro, bir birinden güzel eserleri Mersinli sanatseverler için seslendirdi.

Dernek Başkanı Atila Sahillioğlu, amaçlarının Türk Sanat Müziğini her yaş ve meslek grubundaki insanlara sevdirmek ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak olduğunu belirterek, "Diğer bir amacımız ise sanatsal duygularını icra etmek isteyen Mersin halkına bu alanda yer açmaktır. Böylece Mersin’de kültür ve sanata katkıda bulunmaktır. Çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde vereceğimiz yeni konserimizle devam edeceğiz. Sanatsever dostlarımızın aramıza katılmalarını bekliyoruz" dedi.