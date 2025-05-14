Mersin’in Tarsus ilçesinde 23 öğretmenin ortak eseri olan ’Öykülerle Tarsus 3’ kitabı çıktı.

İlçede 23 öğretme ’Öykülerle Tarsus 3’ ismini verdikleri kitabı çıkardı. Kitabın tanıtımı Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu ve bir çok davetlinin katılımıyla yapıldı. Porgramda emeği geçen öğretmenlere de teşekkür belgesi verildi.

23 öğretmenin öykülerinden oluşan kitabın tanıtımını yaptıklarımı belirten yazar öğretmenlerden Veysel Durmaz, öyküleriyle Tarsus’u maddî-manevî değerleriyle gelecek nesillere aktaran yazar öğretmenler ile emek harcayan görünmez kahramanlara teşekkür etti.Durmaz, "10 bin yıldır birçok medeniyete beşiklik yapan kadim şehrimiz Tarsus rengârenk kültür katmalarıyla, burcu burcu kokusuyla, duruşuyla; sıcak kalpli insanıyla, tarihiyle, coğrafyasıyla, dağlarıyla, ovasıyla, anlata anlata bitiremeyeceğimiz güzellikleri sinesinde barındıran ve hayranlık uyandıran saygın bir şehirdir. Bu nedenle Tarsus’la ilgili daha bir dünya hikâye çıkar" dedi.