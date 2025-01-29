Mersin’in Silifke ilçesinde kablo hırsızlığı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Silifke’de telefon kablolarının kesildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla harekete geçti. Telefon kablolarının kesildiği bölgeyi çembere alan ekipler, yaptıkları aramada 2 şüpheliyi telefon kablolarını keserken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve aracında yapılan aramada 2 demir kesme makası, 200 metre kesilmiş telefon kablosu ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.