Mersin’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da arama ve yol kontrol faaliyetlerine katılarak, denetleme ve incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik ve asayiş denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kentin huzur ve güvenliği için şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan yol kontrol noktaları ile D-400 karayolu ve TAG Otoyolu’ndaki kontrol noktalarında jandarma ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulamalarına devam edildi. Bu kapsamda Çeşmeli yol kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlere katılarak incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, vatandaşlarla sohbet ederek trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Tuğgeneral Atasoy, ayrıca denetimlerde önceliğin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek, suçluların yakalanması, kaçakçılığın ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesi olduğunu belirterek, denetimlerin şehrin huzuru ve güvenliği için büyük önem arz ettiğini kaydetti.