Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Kahta Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Samimi sohbetlerin gerçekleştiği iftarda programında, Ramazan ayının manevi iklimi paylaşılırken eğitim konularında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Ramazan ayının kardeşlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Kaymakam Soysal öğrencilerle sohbet ederek, "Bugün ailenizden uzak geçirdiğiniz bu günlerinizi ve biriktirdiğiniz güzel arkadaşlarınızı ileride güzel anılar olarak hatırlayacaksınız" dedi.

İftar programında, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal’a İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, Kahta İlçe Mille Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek ve şube müdürleri eşlik etti.