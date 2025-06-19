Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek üzere alımı gerçekleştirilecek 90 itfaiye eri için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı sınav tamamlanırken, sürdürülen uygulamalı sınavlar da devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yazılı sınavın ardından Ata Eğitim Merkezinde uygulamalı sınav yapıldı. Sınavın sonuçlarının, temmuz ayının ortalarında açıklanması planlanıyor. 90 itfaiye eri alımı için ilk olarak yazılı sınav gerçekleştirildi. 20 Mayıs 2025 ile 26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan şahsen başvurular sonucu belirlenen 450 kişiden 358 kişi yazılı sınava katılım sağladı. Sınava giren adayların tamamı İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölüm mezunu ve aynı zamanda C sınıfı sürücü belgesine sahip. P93 KPSS puan türünden KPSS puanı en az 60 puan olan gençler sınava girebildi. İtfaiye eri alımı sınavlarında yazılı sınavın yüzde 40’ı, uygulamalı sınavın ise yüzde 60’ı baz alınacak.

Yazılı ve uygulamalı sınavların tamamı kamera kaydı altında

Soru kitapçıklarının yer aldığı kutu da kamera eşliğinde açılırken, tüm sınav kayıt altına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında da soru kitapçıkları Mersin Üniversitesi tarafından hazırlandı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı personeli gözetmenliğinde gerçekleşen yazılı sınavdan hem aileleri hem de sınava giren gençler memnun kaldı. Sınavların adil ve şeffaf yapılmasından dolayı mutluluklarını ifade eden gençler ve aileleri, Mersin Büyükşehir Belediyesini bu yaklaşımından dolayı kutladılar. Toplam 100 sorudan oluşan sınav 2 saat sürdü. Adaylara yazılı sınavda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsayacak şekilde sorular soruldu.

Yazılı sınavın ardından itfaiye eri adayları, zorlu parkurda ter döktü

Yazılı sınavın ardından yapılan uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılıyor. Adaylar parkurda; belirli bir mesafeyi tam donanımlı koşma, ağırlık taşıma, yangın merdivenine hızlı ve kontrollü tırmanma, tünelden geçme, engel aşma, itfaiye hortumu taşıma, hedefe su püskürtme gibi görevleri başarıyla tamamlamaya çalıştı. Her bir etap, adayların iş sırasında karşılaşabileceği durumlara benzetilerek hazırlandı. Adayların dayanıklılığı, çevikliği, koordinasyonu ve kriz anında karar verme becerileri bu sınavla ölçüldü. Parkurun tüm aşamaları süreyle takip edilirken, değerlendirme kurulu tarafından adayların performansı objektif kriterlere göre puanlandırıldı. Zorlu ama adil bir parkur deneyimi yaşayan adaylar, sürecin kamera ile kayıt altına alınmasından ve sınavın şeffaf bir şekilde yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"İlk defa sadece İtfaiyecilik Okulu mezunlarına alım açtık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, sınav öncesinde gençlere seslenerek, başarı dileklerinde bulundu. İtfaiye Dairesi Başkanlığının kadrosunu tamamlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın vermiş olduğu izinle 90 itfaiye eri alacaklarını kaydeden Tok, "Biz daha önce bu alımı üniversitelerin hepsine açmıştık, fakat bugün ilk defa sadece İtfaiyecilik Okulu mezunlarına alım açtık. Yazılı sınavda alacağınız örneğin 100 puan, 40 puan olarak değerlendirilecek. Esas olan uygulama sınavlarıdır. 2’sinin toplamında en az toplam 60 almanız gerekiyor" dedi.

"Başkanımız Vahap Seçer ile beraber itfaiyede ciddi bir atılım yapıldı"

İtfaiye Teşkilatını güçlendirmek adına ilk defa 2022 yılında 100 personel alımı yaptıklarından söz eden Tok, daha sonrasında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan taleplerinin devam ettiğini ve 50 personel alımı daha yaptıklarını hatırlattı. Göreve geldikleri ilk zamanlarda itfaiye kadrosunda çok eksiklik olduğunu dile getiren Tok, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ile beraber itfaiyede hem teknik ve teknolojik açıdan hem de personel alımı açısından ciddi bir atılım yapıldı. Çünkü afet ve yangın olaylarına sadece itfaiye erinin, yani bir kamu görevlisinin müdahale etmesi gerekiyor. Bu eksiklik de görülünce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan talep edildi. İlk olarak 100 tane personel alındı. Daha sonra 50, şimdi de 90 personel alınacak. 100 personel için daha talebimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda devam ediyor" diye konuştu.

"Mülakatsız bir sınavı ilk defa biz gerçekleştirmiştik ve bu şekilde devam ediyoruz"

İtfaiye eri alımı için Türkiye’de ilk defa 2022 yılında mülakat olmadan bir sınav yapıldığını kaydeden Tok, bu sınavın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yapıldığından bahsetti. Alım için ilk olarak KPSS puanına göre sıralama yapıldığını belirten Tok, alım yapılacak personel sayısının 5 katının sınava çağrıldığını dile getirdi. Yazılı sınavın etkisinin yüzde 40, uygulama sınavının etkisinin de yüzde 60 oranında olacağını ifade eden Tok, "Toplam başarıda 2 sınavdan da 60 alan itfaiye eri olmaya hak kazanacak. 90 personel ile birlikte başarımızın daha da artacağını düşünüyoruz. Mülakatsız bir sınavı ilk defa Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirmişti ve mülakatsız sınava devam ediyoruz. Önce yazılı, ardından uygulama sınavı yapılıyor. Bütün bunların hepsi şeffaf ve tüm Türkiye genelinden herkesin gelebileceği şekilde yapılıyor" ifadelerine yer verdi.