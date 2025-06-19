Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam ediyor.

Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesinde bulunan Zeybekler Merkez Bulvarı’nda kazı çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, kazı çalışmalarının ardından bulvarda sıcak asfalt serimi ve kaldırım yapımı gerçekleştirilecek. Yol çizgisi ve logo çalışmaları da yapılacak olan bulvar, daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının kullanımına sunulacak.

Kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Aydın’ın her köşesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışıyor, kentimiz için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.