Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Ahmet Uluçay Müzesi, Tepecik İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Ziyaret sırasında minik misafirler, müzenin alt katında yer alan deri işleme atölyesini büyük bir ilgiyle inceledi.

Müze gezisi boyunca sanata ve el işçiliğine olan meraklarını gözler önüne seren öğrenciler, özellikle deri işleme kursuna katılmak istediklerini belirterek heyecanlarını dile getirdi.

Müze Müdürü Mehmet Ali Kocabaş, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Tavşanlı Tepecik İlkokulu öğrencileri, Tavşanlı Ahmet Uluçay Müzesi’ni ziyaret etti. Müzenin alt katında yer alan deri kursunu büyük bir ilgiyle keşfeden öğrenciler, gelecekte bu kursa katılmayı çok istediklerini ifade ettiler. Küçük yaşta sanata ve el işçiliğine duydukları bu heyecan, bizleri sevindiriyor" ifadelerine yer verdi.

Deri üzerine eğitim veren usta öğretici Hasan Hüseyin Karatepe’nin tanıttığı bu geleneksel sanat, öğrencilerin ilgisiyle geleceğe taşınıyor. Küçük yaşta sanata yönelen bu ilgi, hem kültürel mirasın korunması hem de el sanatlarının yeni kuşaklara aktarılması açısından umut verici olarak değerlendiriliyor.