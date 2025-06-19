Eskişehir’den 7. Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Türkiye Finali’ne katılan Şehit Halil Durmaz Ortaokulu öğrencisi Rojhat İsmail Uğur, ’Kulami’ kategorisinde Türkiye 1’incisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğinde ’7. Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Türkiye Final’i düzenlendi. Kars’ta gerçekleştirilen finale Eskişehir’den Şehit Halil Durmaz Ortaokulu öğrencisi Rojhat İsmail Uğur da katılım sağladı. Final sonucunda Uğur, ’Kulami’ kategorisinde Türkiye 1’incisi oldu. Uğur, başarılı performansının ardından danışman öğretmeni ve okul idarecisiyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ı ziyaret ederek başarısını paylaştı. Müdür Aydın, başarılarından dolayı Uğur’u kutlayarak kendisinin bu başarısında pay sahibi olan ailesini, öğretmenlerini ve okul idarecilerini tebrik etti.