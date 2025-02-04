Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre temizliği çalışmaları kapsamında inşaat atıklarını, moloz ve çevreye atılan çöp birikintilerini düzenli olarak temizliyor.

Belediye ekipleri bu kapsamda, ilçe genelinde oluşan inşaat atıklarının çevreye zarar vermemesi, vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluşturmaması için program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

İnşaat artıklarının kontrolsüz bir şekilde yol kenarlarına ve boş arsalara bırakılması, hem çevre kirliliğine hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Akdeniz Belediyesi, bu sorunun önüne geçmek için düzenli aralıklarla inşaat atıklarını, moloz ve çöp birikintilerini toplayarak uygun bertaraf alanlarına taşıyor.

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Zeyit Şener, "İlçemizin daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kent merkezinden başlayarak ilçemiz genelinde temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalar başlattık. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki haftalarda disiplinli bir şekilde yoğunlaştırarak ilçemize yakışmayan görüntü kirliliğini önleyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA