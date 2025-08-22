AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen yangınlar nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararına ilişkin çalışma başlattıklarını belirterek, "Afet bölgesi olarak ilan edecek şartlar oluşmuş durumda.Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda tüm vatandaşlarımız mağdur olmayacak veya mağduriyeti giderilecek " dedi.

3 Ağustos’ta Silifke ilçesinde Çaltı,Balandız ve Kırtıl Mahalleleri arasında çıkan ve ormana sıçrayan yangına, 7 ilden binden fazla personelle havadan ve karadan müdahale edildi. 6 mahallede 984 hane boşaltılıp bin 851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin zarar gördüğü yangın 3’üncü gününde kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 bin dönüm ormanın zarar gördüğü yangın bölgesine giden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kırtıl Mahallesinde incelemelerde bulundu. Burada vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Pehlivan, açıklama yaptı.

"Ailelerimize konteynerleri çok kısa bir sürede kurup teslim ettik"

AFAD’ın gönderdiği 28 konteynerin kurulma sürecinin tamamlanıp ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini belirten AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Yangının akabinde hasar tespit çalışmaları yapılırken biz AFAD olarak yangından etkilenen, yanan, ağır hasarlı, yıkık veya acilen yıkılacak olan evleri bulunan vatandaşlarımıza konteynır tedarik ettik. Şu an Kırtıl mahallesindeyiz. Ancak yangından dolayı bölgede 5 mahallemiz etkilendi. Bütün mahallelerimizde ihtiyaç duyan ailelerimize konteynerleri çok kısa bir sürede kurup teslim ettik"ifadelerini kullandı.

Konteynerlerin klima dahil çeşitli yaşam malzemelerine kadar donanıma sahip olduğuna değinen Pehlivan, elektrik ve suyunu da bağladıklarını söyledi.

"Ekiplerimiz çalışıyor,hasar tespitleri yapılacak"

Vatandaşların kalıcı konutları yapılana kadar burada rahatlıkla barınabileceklerini aktaran Pehlivan," Bunları yaparken vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alıyoruz. Bazı vatandaşlarımız konteynerleri evlerinin yakınlarında istiyor. Hayvancılık yapıyorsa, yaptığı alanlara konteyneri kuruyoruz. Bunun yanında barınma desteğini nakit isteyen vatandaşlarımız oluyor. Bu vatandaşlarımıza nakit desteğinde bulunuyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. Şimdi bu aşamadan sonra hasar tespitleri yapılacak. Bunların ilanı ve duyuruları yapılacak. İtirazları olan veya talebi olan vatandaşlarımızın bu talepleri doğrultusunda tekrar bir inceleme yapılacak. Sonrasında AFAD’ın hak sahipliği süreci başlayacak"diye konuştu.

"Afet bölgesi olarak ilan edecek şartlar oluşmuş durumda"

Konuşmasını sürdüren Pehlivan," Genel tespite istinaden burayı genel hayatı etkili afet bölgesi olarak ilan edecek şartlar oluşmuş durumda. Bundan sonra ki çalışmalar bu doğrultuda devam edecek. Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda tüm vatandaşlarımız mağdur olmayacak veya mağduriyeti giderilecek. Bütün afetlerde olduğu gibi burada da bu yangın sonrasında oluşan tablo karşısında bütün yaraları saracağız"diyerek sözlerini tamamladı.