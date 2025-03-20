Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının ’İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ projesinin faaliyetlerinden biri olan ’İklim Eylem Planı’nın Hazırlanması’ kapsamında, paydaşların katılımıyla çevrimiçi ortamda çalıştay gerçekleştirildi.

Mersin’deki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, il müdürlükleri ve meslek odaları temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, Mersin’in iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesi için atılacak adımlar ele alındı

Toplantının açılış konuşması, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Bülent Halisdemir tarafından gerçekleştirildi. Konuşmada, Mersin’in iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmaya yönelik bir eylem planının hazırlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Gerçekleştirilen çevrim içi çalıştayda, Mersin’in iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.