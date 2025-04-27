Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezleri, çeşitli sebeplerden dolayı ihtiyaç duyan kadınlara destek sunmayı sürdürüyor. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) ve Capital İş Merkezinde yer alan Kadın Danışma Merkezleri şiddet, ötekileştirme ve çeşitli nedenlerle başvuran kadınlar için önemli bir görev üstleniyor.

Otogarda açılması nedeniyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Otogar Kadın Danışma Merkezinde; yaşadıkları şehirden ayrılmak zorunda kalan kadınlara bilgilendirme ve yönlendirme katkısı sunulurken, ihtiyaç durumlarında ücretsiz olarak bebek bezi ve kadınlar için hijyenik ped desteği sağlanıyor.

Şehir merkezinde bulunan Capital İş Merkezinde ise meslek elemanları ve psikologlar aracılığıyla kadınlara psikolojik destek, yönlendirme ve Kadın Sığınma Evine erişim gibi hizmetler sunuluyor. Merkezde bir çocuk oyun odası da yer alıyor. Anneleri terapi alırken, çocuklarda burada psikologlar eşliğinde oyun terapisi görüyor. 2025 yılının ilk 3 ayında Otogar Kadın Danışma Merkezinden 237 kadın, Capital İş Merkezindeki Kadın Danışma Merkezinden ise 264 kadın ve 53 çocuk yararlandı.

"Şiddetten kaçan kadınların akıllarına ilk gelen yer genellikle otogarlar oluyor"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görev yapan Klinik Psikolog Hazal Sena Azgıt Dönmez, Otogar Kadın Danışma Merkezinin hizmetleri hakkında bilgi vererek, "Otogarlar özellikle kadınlar için zaman zaman güvensiz, karmaşık alanlar olabiliyor. Kadın Danışma Merkezimizin otogarın içinde yer alması, kadınlar için burayı daha güvenli hale getiriyor. Herhangi bir şiddet durumundan kaçan kadınların akıllarına ilk gelen yer genellikle otogarlar oluyor. Onları dinlemek, neye ihtiyaçları olduğunu öğrenmek çok önemli. Sığınma Evinde gerekli yönlendirmeler daha net bir şekilde yapılıyor. Adli yardım talebi ya da terapi talebi varsa, bunlar orada da karşılanıyor. 2025’in ilk 3 ayında 237 kadın hizmetimizden yararlandı" dedi.

"İhtiyaç duyan tüm kadınlar için buradayız"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görev yapan Klinik Psikolog Cemre Yağmur ise Capital İş Merkezinde yer alan Kadın Danışma Merkezinde sunulan hizmetleri aktararak, "Kadın Danışma Merkezimiz, kadınların yaşadıkları her türlü haksızlığa karşı başvurabilecekleri güvenli ve destekleyici bir başvuru noktasıdır. Merkezde; meslek elemanları ve psikolog aracılığıyla kadınlara psikolojik destek, yönlendirme, bilgilendirme ve Kadın Sığınma Evine erişim gibi hizmetlerimiz sunulmaktadır. Şiddet, ayrımcılık ya da mağduriyet yaşayan kadınlara haklarını hatırlatmak, yanlarında olmak ve onları güçlendirecek destek modelleri geliştirmek temel amaçlarımız arasında yer alıyor" diye konuştu.

Fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve siber şiddet ile ısrarlı takipler konusunda da kadınlara destek sağladıklarını kaydeden Yağmur, "Kadın Danışma Merkezimizden yararlanmak isteyen kadınlar bize ’Teksin’ uygulamasından, 0538 682 77 59 numaralı hattan ve sosyal medya hesabımızdan ulaşabilirler. İhtiyaç duyan tüm kadınlar için buradayız" ifadeleri kullandı.