Mersin’de Akdeniz Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri", bu yıl Millet Bahçesi Eski Stadyum Etabında düzenlenen festivalle kutlanacak.

Etkinliklerin açılışı, 27 Mayıs Salı günü saat 18.00’de Çamlıbel Aşıklar Parkı’nda düzenlenecek olan bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayacak. Renkli kostümler, müzik ve dans eşliğinde gerçekleşecek yürüyüş, Millet Bahçesi Eski Stadyum Etabında, Mehter Takımının karşılaması ile festivalin coşkusunu tüm Mersin’e taşıyacak.

Festival boyunca ziyaretçiler, konserler ve müzik dinletileri, tiyatro gösterileri, eğlenceli dans performansları ile buluşacak. Bu gösteriler, hem büyüklere hem de çocuklara hitap eden içerikleriyle tüm aile bireylerine keyifli anlar yaşatacak.

Festival alanında kurulacak olan el emeği ürün stantları, katılımcılara birbirinden özel ve özgün tasarımları keşfetme imkânı sunacak. El işi takılar, dekoratif eşyalar, yöresel ürünler ve daha fazlası sanatla iç içe bir alışveriş deneyimi yaşatacak. Festival ziyaretçileri, Akdeniz’e özgü lezzetlerin yer aldığı yiyecek ve içecek stantlarında damak zevklerine hitap eden pek çok alternatifle buluşacak. Ailece yapılacak akşam yürüyüşleri, hoş sohbetler ve yöresel lezzetlerle festival günleri birer hatıraya dönüşecek.

Tüm bu renkli etkinlikler, Mersin Millet Bahçesi’nin Eski Stadyum Etabında hayat bulacak. Doğayla iç içe, ferah bir atmosferde düzenlenecek olan festival, her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.