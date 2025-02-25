Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2019'da hizmete sunduğu 'Hasta Nakil Ambulans' hizmetiyle 70 bin hastanın nakli sağlandı. Ücretsiz sunulan hizmet sayesinde Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar geniş bir alanda, yatağa bağımlı hastaların güvenli ve konforlu bir şekilde nakli gerçekleştiriliyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü koordinesinde hizmet veren ambulans servisi bünyesinde, 11'i merkezde, 5'i ilçelerde olmak üzere 16 ambulans bulunuyor. Sağlık personeli refakatinde gerçekleştirilen nakil hizmetinden, yatağa bağımlı veya oksijen desteği alması gereken vatandaşlar yararlanabiliyor. Merkez ilçeler dışında yaşayan vatandaşların, ambulans nakil hizmeti için bir gün önceden randevu alması gerekiyor. Ekipler, hastaların tedavi süreçleri bittikten sonra yine evlerine güvenli bir şekilde naklini sağlıyor. Özellikle yayla sezonunda, yatağa bağımlı hastaların şehir içindeki evden eve ulaşımı da güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştiriliyor. İl dışı hasta nakilleri ise belirli bir ücret dahilinde, bir hafta öncesinden planlanıyor.



"2019 yılından bu yana 70 bin hasta nakil hizmeti verdik"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü Ambulans Servisi Mesul Müdürü Hatice Özdemir, oksijen desteği alması gereken veya tamamen yatağa bağımlı hastalara hizmet verdiklerini belirterek, 2019 yılından bu yana 70 bin nakil hizmeti sunduklarını kaydetti. Merkez ilçeler dışındaki hastaların kayıtlarını bir gün önceden aldıklarını ifade eden Özdemir, "Hastalarımız kayıt oluşturduktan sonra, planlamaya göre alınacakları saat bilgisi veriliyor. İşlemleri bittikten sonra arıyorlar, geri dönüş için de yardımcı oluyoruz. Kamu hastaneleri veya özel hastaneler fark etmiyor. Aynı zamanda taburcu edilecek hastaların da eve dönüşlerini sağlıyoruz" dedi.

Yaz sezonunda yayla taraflarına giden hastaların evden eve nakillerini sağladıklarını da vurgulayan Özdemir, "İl dışı nakillerimizin planlaması ise, hastamızın uygunluk durumuna göre bir hafta öncesinden yapılıyor. İl dışı nakillerin ücretlendirmesi, her yıl meclis kararı ile belirlenmektedir. İhtiyaç sahibi bütün hastalarımıza, mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.