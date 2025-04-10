Mersin’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun zamandır aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen operasyonla, ’kasten öldürme ve uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama’ suçları başta olmak üzere 6 ayrı olaydan aranan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı kıskıvrak yakalandı. Silifke ilçesinde de düzenlenen diğer operasyonda ise ’hırsızlık’ suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Jandarmadaki ve adliyedeki işlemleri tamamlanan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.