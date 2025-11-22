Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat ve inşaat atıkları uydu takip sistemiyle anlık izlenerek kaçak dökümlerin engellendiği, denetimli ve izinli hafriyat yönetimiyle çevre ve insan sağlığının korunduğu bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde inşaat yıkıntı ve tadilat atıklarının çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini en aza düşürmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Büyükşehir belediyesi, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında yürüttüğü uygulamalarla, hafriyat taşıma sürecini denetim altına aldı. Uydu tabanlı navigasyon sistemiyle donatılmış ‘Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi’ sayesinde hafriyat taşıyan araçlar anlık olarak izlenirken, kaçak dökümlerin de önüne geçiliyor. Vatandaşların ‘Alo 185’ hattına ilettiği tadilat atıkları, belli bir ücret karşılığında belediye ekiplerince toplanıp izinli sahalara taşınıyor. Zabıta ekipleri de kent genelinde kaçak döküm yapan kişi ve kuruluşlara cezai işlem uygulayarak, çevre kirliliğinin önlenmesini sağlıyor.

"Kent genelinde hafriyat taşıma sürecini tamamen denetim altına aldık"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Hafriyat İşleri Sorumlusu Doğan Kaan Kök, 14 Mart 2004 tarihli ve 406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ hükümleri doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, kent genelinde hafriyat taşıma sürecini denetim altına almayı hedeflediklerini vurguladı.

‘Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi’ sayesinde hafriyat taşıma izni olan araçların, uydu tabanlı navigasyon sistemiyle çevrimiçi olarak izlendiğini söyleyen Kök, "Uydu tabanlı navigasyon sistemi sayesinde kaçak dökümün önüne geçiyor ve denetim ekiplerimize anlık destek sağlıyoruz. Ayrıca hafriyat araçlarına taşıma izin belgesi de düzenlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arazilerinde yapılacak arazi rehabilitasyon çalışmalarının da belirli izin süreçlerine tabi olduğunu vurgulayan Kök, "Yapılan rehabilitasyon başvuruları, ilgili birim ve kurumların görüşleri doğrultusunda değerlendiriliyor ve imar planlarına uygun bulunması halinde izin veriliyor" dedi.