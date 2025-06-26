Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü atık yönetimi çalışmalarıyla hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de ekonomik ve çevreci taşımayı sürdürüyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 9 ayrı katı atık aktarma istasyonu sayesinde, günlük ortalama bin 750 ton evsel atık düzenli depolama sahalarına ulaştırılıyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar 13 ilçede toplanan evsel katı atıklar, Yenişehir, Toroslar, Tarsus, Çamlıyayla, Anamur, Aydıncık, Mut, Gülnar ve Erdemli’de bulunan aktarma istasyonları aracılığıyla merkez, Tarsus ve Silifke’deki düzenli depolama sahalarına taşınıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüksek kapasiteli araçları sayesinde ortalama 6 çöp kamyonunun taşıdığı atığı tek seferde transfer ediyor. Bu sistemle yakıt tüketimi, araç ihtiyacı ve iş gücü maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlanırken, çevreci ve verimli bir taşıma yöntemi uygulanıyor. Aktarma istasyonları ayrıca ilçe belediyelerinin düzensiz döküm yapmasının da önüne geçerek çevre kirliliğini önlüyor.

"Atık yönetiminde lojistik planlama önemli"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görev yapan çevre yüksek mühendisi Şeyda Töp, katı atık yönetiminde sadece toplama ve bertaraf sürecinin yeterli olmadığını, aynı zamanda etkin bir lojistik planlama gerektiğini söyledi. Katı atık aktarma istasyonları sayesinde sürecin daha verimli ve ekonomik hale geldiğini belirten Töp, "Tüm ilçe belediyelerinin günlük ortalama 1750 ton evsel atığını, 9 aktarma istasyonu aracılığıyla merkez, Tarsus ve Silifke’deki düzenli depolama tesislerine taşıyoruz. Bu sistem zaman, yakıt ve iş gücü açısından ciddi tasarruf sağlıyor" dedi.

"Çöp gazından elektrik enerjisi üretiliyor"

Aktarma istasyonlarının, karbon emisyonlarının ve trafik yükünün azalmasına da katkı sağladığını vurgulayan Töp, çevre ve insan sağlığı açısından daha sürdürülebilir bir yapı oluşturduklarını belirtti. Düzenli depolama sahalarında çöp gazından elektrik enerjisi üretildiğini söyleyen Töp, "Atıkları bertaraf etmekle kalmıyor, aynı zamanda enerji geri kazanımı sağlayarak döngüsel ekonomiye katkı sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz, kaynakları verimli kullanmak, çevresel etkileri en aza indirmek ve kamu hizmetini sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda yürütmektir" ifadelerini kullandı.