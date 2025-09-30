Mersin Büyükşehir Belediyesinde görev yapan devlet memurları arasında ‘Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği’ sınavında başarılı olan 22 personele plaket ve teşekkür belgeleri törenle takdim edildi.

Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, şube müdürü kadrosuna yükselen memurlara plaket ve teşekkür belgelerini Genel Sekreter Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcıları Serdal Gökayaz ve Ali Rıza Özdemir, Başkan Danışmanları Bedrettin Gündeş ve Hasan Gökbel ile daire başkanları verdi.

Genel Sekreter Olcay Tok, törende yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde gerçekleştirilen yazılı sınavda ilk 40 sıranın Mersin Büyükşehir Belediyesi personelinden oluştuğunu belirterek, "Bu başarı şube müdürü olan arkadaşlarımızın emeği. Hiçbir şaibe yok. Türkiye genelinde ilk 40 bizim arkadaşlarımızdan oluştu. Bu bize büyük mutluluk verdi. Artık yöneticisiniz ve sorumluluğunuz daha da arttı" dedi.

Tok, mülakatlarda adayların liyakat, yönetim becerisi ve genel kültürünün dikkate alındığını kaydederek, şube müdürlerinin kurum politikalarının personele aktarılmasında önemli bir görev üstleneceklerini ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in seçimleri yüzde 60 oy oranıyla kazandığını hatırlatan Tok, bu başarının yöneticilere büyük sorumluluk yüklediğini belirterek, "O çıtayı daha da yükseltmek zorundayız. Hepinize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

6 Temmuz’da yapılan sınavda Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli Türkiye genelinde önemli bir başarı elde etti. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesinde görev yapan Suat Mutlu, sınavda Türkiye birincisi oldu.