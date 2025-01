Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde görevli 2 kadın astronom, ortaya koydukları çalışmalarla çocukları bilimle tanıştırıyor. Kadın astronomlar, gerçekleştirilen astronomi ve uzay temalı film gösterimleri, atölye çalışmaları, gece gözlem ve güneş gözlem etkinlikleriyle çocukları bilgilendiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yönetim kadrosundan en alt kademeye kadar çalışma alanında kadınları öncelemeye devam ediyor. İlk kez açılan astronom kadrosunda da tercihini kadınlardan yana kullanan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda da kadınların gücünü ortaya koyuyor. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde görevli astronomlar Yonca Karaca ile Merve Oylum, ortaya koydukları çalışmalarla çocukları bilimle tanıştırıyor. Kadın astronomlar, gerçekleştirilen astronomi ve uzay temalı film gösterimleri, atölye çalışmaları, gece gözlem ve güneş gözlem etkinlikleriyle çocukları bilgilendiriyor. Çocukları bilimle tanıştıran gök bilimci kadınlar, hem çocukluk hayallerini gerçekleştirmenin, hem de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bu görevi yürütüyor olmanın gururunu yaşıyorlar.

Karaca: "Uzay, çocukken benim de hayalimdi"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde Uzman Astronom olarak görev yapan Yonca Karaca, astronomi alanını seçme nedenini; "Çocukluktan beri araştırmayı çok seven bir insanım. Uzay, aslında her çocuğun olduğu gibi çocukken benim de hayalimdi. Bir gün uzaya gideceğimin ve o yıldızlara dokunacağımın hayaliyle bugünlere kadar geldim. Üniversite tercihlerimde de bu bölümü seçtim" dedi.

Astronomi okurken sınıflarındaki kadın oranının erkeklere göre daha az olduğunu ifade eden Karaca, "İstatistiklere baktığımız zaman kadın bilim insanı ve kadın astronom sayısı erkeklere göre daha az. Üniversite ortamında da kadınlar olarak azdık. Bunun sebebi geçmişten gelen önyargılar ve bilimde kadının geri planda tutulması olabilir. Geçmişteki bu önyargılar günümüzde artık büyük oranda azalmış durumda. Bunun da en önemli nedenlerinden biri aslında belediye gibi bir kurumun böyle bir iş koluna istihdam imkanı sağlaması" diye konuştu.



"Öğrencilere yol gösterici olduğumuzu düşünüyoruz"

"Bizim işimiz uzay" diyen Karaca, "Gece olduğu zaman yıldızlar ve gezegenler bize gülümsüyorlar. Gece gelip burada gözlemler gerçekleştiriyoruz, sahaya çıkıyoruz, uygun gözlem ortamları araştırıyoruz. Tabi uyku güzel ama bunun için uykumuzdan feragat ediyoruz. Buraya gelen öğrencilerin gözlerinde ışığı gördüğümüz, bize hayranlıkla baktıkları zaman bütün yorgunluklarımız silinip gidiyor. Çünkü astronomluğu onlar da buraya geldiklerinde yeni tanımaya başlıyorlar" dedi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadın astronom olarak görev yapmanın gurur verici olduğunu dile getiren Karaca, "İki kadın olarak bize bu iş kolunda güvenip, bu sorumluluğu vermeleri büyük bir gurur kaynağı. Kadınlar olarak güçlüyüz, her alanda olduğu gibi bilim alanında da varız. Buraya gelen öğrencilere de ‘siz de yapabilirsiniz' algısı kazandırmaya çalışıyoruz. Öğrencilere gerek farkındalık oluşturması, gerekse kariyer planlamalarını yapmaları bakımından yol gösterici olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.



Oylum: "Çocuklara ilham olabilmek mutluluk verici"

Astronom Merve Oylum da Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin ilk görev yaptığı yer olduğunu ifade etti. Oylum, "İlk görev yerimde bu imkanların sağlanması beni çok heyecanlandırmıştı. Hala aynı heyecanla ve üzerine ekleyerek devam ediyoruz" dedi. Astronomların gök bilimciler olduğunu vurgulayan Oylum, 'uzay kaşifleri' olarak da anıldıklarına işaret ederek, "Kadın astronom olmak büyük bir gurur kaynağı. Çocuklara örnek olmak ve onlara ilham olabilmek mutluluk verici" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadınların istihdamına önem verildiğini vurgulayan Oylum, "Kadınlar her alanda varlar ve her alanda istihdamları artırılıyor. Ben de bunun parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.